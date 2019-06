CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ogni donna ha una Principessa che abita al piano di sotto. Qualcuna lo sa, e la tratta col garbo e la cura che merita, fin da ragazza (prima ci pensa la mamma). Molte ci convivono in una quieta indifferenza, salvo preoccuparsi quando la poverina, trascurata e maltrattata, comincia a disperarsi a causa del dolore. Poco ascoltata, viene spesso curata in modo inadeguato, e così la sua infelicità finisce per coinvolgere tutto il corpo e la sua padroncina. Il colpo di grazia, però, glielo dà la menopausa. Lì la povera Principessa perde ogni...