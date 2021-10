Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oggi tutti gli uomini di buona volontà ricordano la nascita del Mahatma Gandhi, padre della indipendenza indiana e simbolo della protesta non violenta. Per ironia della sorte, morì vittima di un attentato, e il colpevole fu condannato a morte da quella giustizia che lui aveva tanto contestato. Non fu il primo né sarà l'ultimo dei paradossi di quella che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini.LE ORIGINIEra nato il 2 ottobre 1869 a...