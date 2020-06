APPUNTAMENTI

Dopo tre mesi di sipari abbassati oggi si accendono i riflettori sugli spettacoli dal vivo. Rigorosamente all'aperto, lontani almeno un metro uno dall'altro, con la mascherina e facendosi misurare la temperatura. Malgrado tutto questo, mai una data fu tanto attesa sia tra coloro che inventano e danno corpo agli eventi, sia tra il pubblico, specie dei più affezionati. Sono almeno quattro gli appuntamenti di piazza che questa sera meritano di essere visti in Veneto. Eventi proposti da artisti legali al territorio, ma con fama nazionale che offrono la loro arte in questa data simbolo di ripartenza. Grande attesa quindi per Pojana e i suoi fratelli di Andrea Pennacchi in piazzetta Malipiero a Mestre, per Carlo e Giorgio in Campo San Polo a Venezia, per Red Canzian in piazza dei Signori a Treviso e per Fabio Sartor con l'Orchestra di Padova e del Veneto nel cortile di Palazzo Moroni.

A VENEZIA

Ma andiamo per ordine. Prende il via questa sera la rassegna Io sono teatro...tra la gente che per l'occasione offre la prima nazionale dello spettacolo di Andrea Pennacchi Pojana e i suoi fratelli con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Accolto in piazzetta Malipiero, al fianco del teatro Toniolo, sarà in doppia replica alle 19 e alle 21.30. L'ingresso è gratuito e i numeri per i posti a sedere verranno dispensati dalle 18 per il primo spettacolo e dalle 19.30 per il secondo. Ecco in scena i fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e tutti coloro che videro la luce all'indomani del primo aprile 2014. In quel giorno l'Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del Padovano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina blindata, con un cannoncino in torretta. «Io e il mio socio Giorgio Gobbo - spiega Pennacchi - sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del Nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Il mondo deve sapere come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi costruiscono queste cose».

Passando a Venezia in Campo San Polo sarà il duo comico di casa Carlo & Giorgio a salutare il ritorno degli eventi in laguna introdotti dalle voci della Big Vocal Orchestra (nella foto) e dei Vocal Skyline. Quello dei due comici è uno dei tre eventi live organizzati dal Teatro Stabile del Veneto con le amministrazioni comunali di Venezia, Padova e Treviso per animare in contemporanea piazze e campi delle tre città. Gli spettacoli sono gratuiti, ma con prenotazione online obbligatoria. Così Carlo & Giorgio, attraverso la loro comicità, puntano ad esorcizzare le paure con ironia. Specie viste nelle tante contraddizioni che una città come Venezia ha svelato in questo momento di grande fragilità. Raccontarle durante e dopo questa avventura è il modo con cui Carlo & Giorgio, nello spettacolo che non a caso si intitola Sotto la maschera, hanno accettato la sfida di riaprire il sipario partendo dal pubblico, dalla città, dalla gente e come sempre portando in scena la vita di tutti i giorni.

A TREVISO

Una promessa mantenuta è quella fatta da Red Canzian alla città di Treviso, che per primo ha detto che avrebbe offerto un grande spettacolo il giorno della ripartenza. Detto fatto, la promessa prenderà anima e forma in piazza dei Signori a Treviso con la pop star trevigiana per nascita, ma internazionale per carriera da solista e con i Pooh. La musica non si ferma è il titolo significativo scelto da Red Canzian che con il suo concerto vuole insieme restituire un grande abbraccio alla sua città e fare un gesto per riaccendere la musica perché, nonostante in questo periodo sia stata di grande conforto per tutti attraverso radio,televisione, dischi e web, ora è tempo che ritrovi la sua dimensione più vera, quella dal vivo.

A PADOVA

Un grande evento, sempre questa sera, anche nella Città del Santo: il cortile di Palazzo Moroni ospiterà Fabio Sartor in uno spettacolo con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Con Shakespeare, Goldoni, Molière e Ruzante a Padova il teatro ritrova la sua voce attraverso le parole dei più grandi autori. Fabio Sartor interpreterà brani tratti dal Macbeth, dal Don Giovanni, dal Teatro comico e da altre grandi opere in una serata di teatro e musica accompagnata dalle note di Bach suonate dal vivo da Francesco Martignon, primo violoncellista dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Un giorno di rinascita e liberazione che l'Orchestra di Padova e del Veneto ha scelto di celebrare con un tributo al grande violoncellista Mstislav Rostropovich, che l'11 novembre 1989 si esibì a Berlino in un concerto davanti alla caduta del Muro suonando alcune suite del celebre compositore tedesco.

Raffaella Ianuale

