Oggi i Golden Globes Biennale soddisfatta

In attesa dei Golden Globe che saranno attribuiti nella notte a Los Angeles, la Biennale di Venezia, qualunque possa essere l'esito finale, si dice soddisfatta per le numerose nomination dei film presentati in prima mondiale all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2017 (dei registi Guillermo del Toro, Martin McDonagh, Alexander Payne, Paolo Virzì, Stephen Frears), e per quelle del film del regista italiano Luca Guadagnino, che fu esordiente nel 1999 a Venezia con «The Protagonists» e presente in tre successive edizioni. In...