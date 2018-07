CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mi sono sognato e non riuscivo a svegliarmi.- A Vittoria devo tutto quello che un giorno saprò.- Oggi ho la mente altrove, ma non riesco a capire dove.- Sono cosciente di quel che ho fatto, anche se l'ho fatto con incoscienza.- Ai miei nipotini non chiedo niente, anche perché farebbero altro.- Gli italiani li riconosci al bar, allo stadio e quando corteggiano una donna, finché non diventa moglie.- È facile dare il meglio di sé a letto con una donna. Ma è difficile dare il meglio di sé dopo.- Per me, la vita è sempre stata un mix di...