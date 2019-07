Oggi all'Euganeo è il giorno di Luciano Ligabue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOÈ il Ligaday oggi a Padova e si attendono 35 mila fan allo Stadio Euganeo dalle 21 per la tappa a Nordest dello Start Tour 2019 di Ligabue (biglietti ancora disponibili al botteghino). Due ore e mezza di musica in equilibrio tra passato e presente con una scaletta che la star emiliana manterrà più o meno inalterata nella varie date dove non mancheranno i grandi classici presentati in due inediti medley, la novità di questi live estivi. «Mi piace l'idea di dare degli assaggi - ha detto l'artista - sono due momenti che fanno...