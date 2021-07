Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEJESOLO Occupazione alberghiera con media supera l'80% e punte di tutto esaurito per il weekend. Andamento stagionale, Jesolo resiste. Anche con l'aumento dei contagi che sta investendo tutta la Regione, il rischio di tornare in giallo e l'introduzione del Green Pass che però dovrà essere uguale a tutta Europa come chiedono gli albergatori jesolani. Segnali di ripresa per il turismo balneare, almeno per il comparto alberghiero,...