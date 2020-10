OCCHIALERIA / 1

PADOVA Safilo e Pierre Cardin, maison storica della moda parigina, annunciano il rinnovo dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione della collezione di montature da vista e occhiali da sole a marchio Pierre Cardin. Questo rinnovo - si legge in una nota dell'azienda padovana - , che avrà durata fino al 31 dicembre 2026, «testimonia la forte collaborazione professionale tra i due Gruppi, la cui partnership è iniziata con la presentazione della prima collezione a marchio Pierre Cardin nel 1991».

«Siamo lieti di poter continuare il percorso al fianco di un brand di caratura mondiale come Pierre Cardin - ha commentato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo -. Questa partnership si basa su una relazione solida e un rapporto di fiducia costruito in oltre 29 anni di collaborazione. L'estensione ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento con un marchio che per tipologia di prodotto e target di consumatore si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio di brand». «Il rinnovo dell'accordo di licenza - ha commentato Pierre Cardin - è la conferma della fiducia che da anni la mia Maison ripone nel Gruppo, che si è dimostrato un perfetto partner strategico in grado di comprendere appieno il DNA del nostro marchio e di tradurre i nostri valori in collezioni e prodotti unici dal design contemporaneo».

