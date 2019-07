«Obiettivo Eni: entro il 2030 arrivare a zero emissioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un'azienda è anche le sfide che affronta. Ad oggi la prova di Eni è quella ridurre le emissioni di CO2 continuando però a garantire l'energia necessaria per lo sviluppo di una popolazione mondiale in costante crescita. Un obiettivo per il quale il gruppo ha richiesto una mano al suo pubblico attraverso la nuova campagna Eni +1 («Insieme abbiamo un'altra energia» recita il claim) che sensibilizza al riciclo e all'uso consapevole delle risorse.Buone pratiche su cui l'azienda sta investendo molto, impegnandosi a favore dell'economia...