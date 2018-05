CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Obesità? Non siamo alle dimensioni americane, ma la tendenza è preoccupante. I bambini italiani sono i più grassi d'Europa. In tutte le fasce d'età la tendenza alla pinguedine è in crescita costante, come è emerso dall'ultimo Congresso Europeo di Vienna del 22 e 23 maggio 2018. I dati Istat del 18 maggio 2017 secondo il rapporto Osserva salute 2016 indicano che in Italia più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa (9,8%); complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età 18...