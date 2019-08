NUOVO SET VENEZIA Anche la popolare serie tv prodotta trasmessa da Sky Riviera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO SETVENEZIA Anche la popolare serie tv prodotta trasmessa da Sky Riviera ha ceduto al fascino di Venezia, tanto che l'attesa terza serie (a luglio è stata iniziata la messa in onda della seconda) sarà ambientata anche nei nostri canali con diverse scene d'azione in motoscafo. Le riprese in esterna richiederanno parecchi giorni e si svolgeranno proprio mentre al Lido ci sarà la Mostra del Cinema. Dall'esposizione in prima internazionale alle prime fasi del girato, insomma, Venezia sarà in questo periodo più che mai la capitale...