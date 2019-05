CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuovo ruolo da mecenate per la scrittrice Lisa Hilton, che dal 9 al 18 maggio ospiterà nel Giardino dello Zucchero e al piano terra della sua casa veneziana, in Calle dello Zucchero 410 a pochi passi dalla Collezione Peggy Guggenheim, la mostra All in green went my love riding, dal titolo di una poesia di EE Cummings. La scrittrice britannica si è trasferita da un anno a Venezia, prendendo spunto proprio dalla protagonista della sua trilogia Mestra, con oltre 1.500.000 copie vendute in 23 paesi, ed ha deciso di aprire la sua casa con...