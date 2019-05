CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO REGOLAMENTOVENEZIA Imporre ai take away e a tutte le attività che somministrano cibo e bevande l'eliminazione della plastica usa e getta entro sei mesi, al massimo un anno, e non entro i due anni previsti dal nuovo regolamento di polizia urbana, che andrà al voto del Consiglio comunale di questa settimana. Lo chiede il Pd che ieri ha presentato in commissione un emendamento in questo senso a firma del capogruppo, Monica Sambo.BIODEGRADABILE PRESTOIl passaggio dalla plastica ai materiali biodegradabili è al centro anche di una...