Nuovo processo per Fabrizio Corona in televisione diffamò Selvaggia Lucarelli

IL CASOUn altro processo in arrivo per Fabrizio Corona (nella foto) che stavolta è finito imputato per diffamazione a carico della giornalista, blogger e noto volto televisivo Selvaggia Lucarelli. Il pm di Milano Stefano Civardi ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per l'ex agente fotografico per una serie di affermazioni contro Lucarelli da lui rese come ospite alla trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti lo scorso anno e anche per due post pubblicati su Instagram sempre nel 2018.Il processo per l'ex re dei paparazzi...