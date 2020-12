IL RICONOSCIMENTO

«Questo premio non mi cambierà la vita ma è una gran bella soddisfazione, molto di più delle inutili stelle della guida dei Copertoni». Ironico e come sempre molto diretto, Arrigo Cipriani, proprietario dell'Harry's Bar di Venezia, non perde l'occasione per spargere qualche goccia di veleno sulla guida Michelin e sulla tanto detestata cucina degli chef pasticcioni come li chiama lui, e commenta così il riconoscimento speciale ricevuto al Luxury Law Summit, premiazione svoltasi al termine della giornata di Luxury Law Summit Americas, giunta alla sua terza edizione, ma per la prima volta online - in collegamento con New York -, e che coinvolge i marchi del lusso della moda, della profumeria, dell'ospitalità. Anche se poi, aggiunge: «In questo caso devo ammettere che vivo di luce riflessa, questo premio avrebbero dovuto darlo a mio figlio Giuseppe, visto che è lui ad occuparsi di tutte le nostre attività all'estero».

SODDISFAZIONE

Fra i relatori del premio, il principale critico di moda del New York Times, Vanessa Friedman, la co-presidente Barbara Kolsun, direttrice del FAME Center e professore di pratica presso la Cardozo Law School, e Shane St. Hill, direttore legale globale presso Godiva Chocolatier. La motivazione del premio assegnato a Cipriani: Per la sua vita di servizio al settore dell'ospitalità di lusso.

Nel suo intervento, parlando di Venezia, Cipriani ha detto che ha adattato l'Harry's Bar in modo da assecondare e rispettare tutte le restrizioni dovute al Covid-19 e sperava che una volta che la pandemia fosse finita ci sarebbe stato un senso di eccitazione come negli anni 50. «Alla fine della guerra - ha ricordato - tutti volevano uscire da se stessi e fare qualcosa con grande felicità. Sto facendo il possibile perché si torni a respirare quel tipo di atmosfera. Invito tutti, a cominciare dai nostri concittadini veneziani, ma anche i veneti e tutti gli italiani, a venire a Venezia in questo periodo e a venirci a trovare, avranno una grande accoglienza e si immergeranno per un paio d'ore in un'atmosfera di grande positività e ottimismo. Molti ristoranti sono chiusi ma noi ci siamo, come ci siamo sempre stati. E la città ha un grande bisogno di sentirsi amata, capita e aiutata».

Commentando nuovamente il riconoscimento, Cipriani ribadisce infine la sua idea di lusso: «Il lusso non è solo quello degli oggetti ma spesso è immateriale ed è quello che fa percepire al cliente l'anima di chi ha creato un'impresa. Esattamente il contrario di quello che rappresentano le stelle Michelin che premiano troppo di frequente l'autoreferenzialità senza anima. Per raccontare quello che rappresenta l'Harry's Bar io faccio sempre l'esempio di uno dei nostri indirizzi di New York, l'Harry Cipriani Restaurant -, che fra l'altro la copia più fedele del ristorante di Venezia -, dove siamo aperti da 38 anni e il proprietario è talmente felice di averci che non ci fa nemmeno pagare l'affitto, perché ritiene che la nostra presenza sia un vantaggio per l'immagine delle sue proprietà».

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

