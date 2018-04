CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuovo governo /1Le consultazioniperdita di tempoLa situazione politica, da subito dopo il riscontro elettorale avvenuto il quattro marzo u.s., secondo il mio modesto parere è paragonabile alle comiche commedie napoletane, durante le quali si rideva molto. Mentre da una parte si rideva, dall'altra oggi, viene da piangere per come si sta evolvendo la fase per tentare di formare una maggioranza di governo in quanto, i maggiori partiti o coalizioni che hanno ottenuto maggiori consensi, anziché cercare di addivenire ad un accordo per il bene del...