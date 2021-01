Nuovo anno, nuove avventure. Per questo 2021 appena cominciato sembra valere il detto l'unione fa la forza, persino nel mondo della moda dove tutti erano beatamente abituati a farsi i fatti propri. Continuano a farseli, ma sarà un anno pieno di collaborazioni, più di un cielo stellato. Tra tante luci spicca The North Face x Gucci: l'unione di due eccellenze sul filo della sostenibilità. Nel senso letterale: la collezione è stata prodotta con Econyl, un filo di Nylon 100% rigenerato da materiali di scarto come le reti da pesca e il fluff dei tappeti. È ispirata agli anni 70 e al viaggio, soprattutto dentro se stessi visto che fuori per ora non se ne parla. Ma intanto possiamo sognare con foreste, natura selvaggia e un bel gruppo di giovani escursionisti vestiti Gucci che fanno campeggio in riva al lago. E poi sarà un anno di ricerca. Tutti i brand cercano di mettere insieme novità e tradizione. La stessa The North Face attinge dagli archivi della Maison Margiela e riprende il design circolare del brand: la giacca è subito sold out, soprattutto dopo il post di Mahmood che la indossa su Instagram (foto). Ma non finisce qui, basti pensare alle Nike Dunk sia nel modello pallacanestro che in quello skateboard, ma soprattutto alle tanto attese Nike Air Force 1 High pensate dal fondatore di Alyx e direttore creativo di Givenchy, Matthew Williams in vendita a breve e già un must sul web. E ancora, Riccardo Tisci direttore creativo di Burberry ha reinterpretato in esclusiva per My Teresa i pezzi migliori dell'archivio uomo e donna. Ma allora faccio una domanda: questa è davvero l'unione di più forze, oppure il segno che non bastiamo più a noi stessi? Corriamo verso nuovi orizzonti, ma intanto non corriamo anche il rischio di perdere la nostra identità?

