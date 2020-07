SOCIALE

VENEZIA Associazionismo e residenza pubblica sono i temi che riguardano le due graduatorie pubblicate ieri dal Comune di Venezia che, da una parte, assegna 400 case di edilizia residenziale pubblica e, dall'altro trova nuovi spazi in città per le associazioni.

Le associazioni che si sono aggiudicate questo primo lotto (la graduatoria è consultabile sul sito del Comune, ndr) saranno contattate nei prossimi giorni per verificare la disponibilità all'assegnazione, in alcuni casi, di un luogo alternativo rispetto a quello richiesto, nei casi in cui per lo stesso spazio siano state presentate più richieste: per questo la Giunta aveva individuato il 7 luglio altri edifici, non previsti a bando, da destinare al mondo dell'associazionismo. Le associazioni dovranno, quindi, attendere di essere contattate dagli uffici anche per valutare la nomina della nuova figura del responsabile di condominio, nel caso di beni immobili ad uso promiscuo. L'associazione responsabile di condominio avrà il compito di mantenere la pulizia dei servizi igienici e gestire le parti comuni e si coordinerà con gli uffici dell'amministrazione comunale per le problematiche che dovessero sorgere. Per le associazioni nominate responsabili di condominio è previsto un sistema premiale sui canoni concessori e sui consumi dovuti, fino al 70%. La scelta avverà tenendo conto del carattere prevalente dei metri quadri di spazio assegnato o delle ore di utilizzo del bene; nel caso non accettassero si dovranno rimodulare spazi e orari per permettere al nuovo responsabile, resosi disponibile, lo svolgimento al meglio della funzione richiesta. La graduatoria rimarrà pubblicata per trenta giorni e poi, una volta definitiva, i relativi provvedimenti concessori potranno essere firmati.

RESIDENZA PUBBLICA

Sempre ieri il portale di Ca' Farsetti ha pubblicato le graduatorie per l'aggiudicazione delle case di edilizia pubblica. Si tratta di quattrocento alloggi già pronti per la consegna alle famiglie che se le sono aggiudicate. Una graduatorie che, per la prima volta, ha tenuto conto di un algoritmo con cui sono stati premiati i residenti in città da diversi anni, rispetto a chi chiedeva un alloggio pubblico ma aveva vissuto a Venezia da meno di dieci anni.

«In questo periodo abbiamo fatto un lavoro di completo risanamento di centinaia di case comunali sfitte, molte delle quali in centro storico, investendo 20 milioni di euro per restaurarle - spiega l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini - Altri lotti e finanziamenti arriveranno nei prossimi anni. Per quest'assegnazione abbiamo usato il bando regionale Erp che ha dato dei punteggi aggiuntivi a chi risiede in città da almeno 10 anni, punti a crescere fino ai 25 anni di residenza. Questo ci ha permesso di agevolare quei nuclei familiari che abitano in centro storico. Sono circa 200 del Comune e altrettante di Ater già assegnate, a breve si concluderanno i lavori in decine di altre case. Tra fine e inizio settimana prossima - conclude Venturini - sarà pubblicato il bando per le giovani coppie alle Conterie di Murano».

