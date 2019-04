Nuovi magistrati in servizio in Tribunale e Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIAUna partenza, quattro nuovi arrivi e due rientri imminenti alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma. Tra qualche giorno il sostituto procuratore Carlotta Franceschetti lascerà Venezia, dopo più di dieci anni di attività, per trasferirsi a Ferrara dove prenderà servizio in qualità di giudice. Una partenza di peso, considerata l'esperienza, la capacità professionale e l'equilibrio dimostrati in questi anni. Tra le indagini di cui si è occupata, quella a carico dell'ex sindaco di San Donà (e attuale assessore a Venezia)...