Nuovi idoli per l'America anestetizzata dallo show

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con L'infanzia di un capo, presentato in Orizzonti alla Mostra 2015 e tratto da Jean-Paul Sartre, l'allora esordiente regista statunitense Brady Corbet, raccontava, attraverso un romanzo di formazione, la costruzione di un dittatore, partendo dall'infanzia difficile di un bambino apparentemente docile e buono. Tre anni dopo, sempre a Venezia, ma stavolta in concorso, il regista firmava uno dei film più divisivi di quell'edizione, ma anche più spiazzanti, che con un anno di ritardo trova adesso la via anche dell'uscita in sala. Apparentemente...