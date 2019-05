NUOVE REGOLE VENEZIA Il maxi emendamento è passato, ora manca il passaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE REGOLEVENEZIA Il maxi emendamento è passato, ora manca il passaggio in Consiglio comunale, previsto entro la fine di maggio, e poi il nuovo regolamento di polizia urbana diventerà operativo. Siamo alle battute definitive di un iter lungo per un provvedimento atteso da tempo: «Se tutto andrà come previsto - spiega l'assessore alla Sicurezza Giorgio D'Este - si potrà partire dal primo luglio». In piena stagione estiva, quindi: l'obiettivo del libro dei divieti, infatti, è quello di arginare tutte quelle situazioni che possano creare...