Nuove regole di ingaggio per l'Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuove regole per la 92/a edizione degli Academy Award nel febbraio 2020. Tra queste quella che vede cambiare la dicitura «miglior film straniero» in quella di International Feature Film. In pratica un lungometraggio internazionale è definito come tale quando prodotto fuori dagli Stati Uniti d'America e con dialoghi prevalentemente non inglesi. Sono ammessi poi film d'animazione e documentari e, come tradizione, solo un film è accettato da ogni Paese come selezione ufficiale.Inoltre, la rosa dei candidati al premio per il lungometraggio...