NUOVE NOMINEVENEZIA L'ex prefetto (fino ad aprile) Carlo Boffi, dopo essere diventato - a un mese dal pensionamento - responsabile delle Relazioni Istituzionali dell'Aeroporto Marco Polo, acquista un altro incarico. Come previsto dallo Statuto della Fondazione di Venezia e come già annunciato una settimana fa, Boffi è rientrato tra i membri designati dal Comune di Venezia e subentra da oggi in Consiglio ad Antonio Tonci Foscari il cui ruolo di vice presidente è stato assunto dal consigliere Vasco Boatto.L'EX PREFETTOBoffi, già prefetto di...