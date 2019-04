Nuova strumentazione al Civile per il reparto di Dermatologia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRUMENTAZIONE VENEZIA Una nuova strumentazione per la cura delle ulcere nel reparto di Dermatologia dell'ospedale civile di Venezia. Grazie anche al contributo in denaro che deriva dal premio San Teodoro 2018 consegnato l'anno scorso al direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben.Ricevendo il riconoscimento, il direttore aveva annunciato che avrebbe destinato la somma all'Ospedale Civile e ora la strumentazione è stata consegnata all'équipe del dottor Massimo Donini e subito messa in funzione negli ambulatori del...