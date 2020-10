IL PUNTO

Bisogna pur dire che Chi è chi? in questo tempo difficile scandito da rinunce e differimenti dettati da considerazioni di prudenza per non cadere nella trappola dell'illusione che tutto sia come prima, è una sigla con la quale bisogna fare i conti. Certo, non tutto è più come prima, anzi, niente è davvero come prima, ma per fortuna esistono i temperamenti felici che riescono a superare ogni perplessità e a continuare la vita. Perché di questo si tratta: continuare la vita. Lo abbiamo visto ieri sera, giovedì, in differita su You Tube (oltre 37 mila video online, 5 milioni di subscrivers, 1 miliardo di visualizzazioni realizzate solo negli ultimi 12 mesi) con la riproposta dei Chi è chi Awards che ci ha fatto assistere alla ripresa della premiazione avvenuta a Milano - come ogni anno ma in streaming e riproposta ora per consentirci di sentire che la moda è viva, sofferente, ma viva.

IL PROGETTO

Di fatto le forze operative della moda griffata non si fermano, e non si ferma nemmeno l'alta moda che - come sappiamo - da anni in Italia non gode di buona accoglienza da parte delle istituzioni decise a eliminarla dal nostro paese per regalarla esclusivamente alla Francia che presenta due volte all'anno la sua settimana d'haute couture inglobando anche tante eccellenze italiane. Non tutti gli operatori dell'alta moda, i sarti a lettere maiuscole, hanno però i mezzi per poter trasferire le loro presentazioni a Parigi. Alta Roma, adeguandosi all'input che viene dall'alto, dai poteri forti, non ha osato eliminare completamente le presenze di alta moda, ovvero di moda costruita esclusivamente in sartori. Ma l'arte, la fantasia che per fortuna non muore a comando di alcuno, resiste ed ecco che di tanto in tanto qualche firma eccellente spunta con sfilate, video, capsule come quella che ha visto l'opera di Michele Miglionico in scena a Sorrento, in quella meravigliosa costruzione di Zaha Hadid che è la Stazione Marittima. Madrina dell'evento organizzato da Ifta (Indipendent Talent Association) dedicato a varie sfaccettature della moda e dell'artigianato selezionate in otto regioni del Sud, è stata Michela Zio, e momento di eccezionale bellezza la sfilata fior da fiore di Miglionico tutta rivolta a un'estate leggera, forse per contrastare il clima di pesantezza che ci domina. Sarà il tulle, impiegato per sottogonne svasate e volanti a dominare il guardaroba anche pr il giorno, usato come elemento di leggerezza dominante l'ispirazione offerta al grande arto - ll vero erede di Fausto Sarli - dal corset-dress della tradizione popolare lucana per gli abiti che le donne per le feste. Oltre all'irrinunciabile bianco e nero Miglionico gioca magistralmente per la primavera-estate 2021 con i colorii tenui, il giallo pulcino, il rosa, il verde pallido per una moda possibile, bellissima e senza eccessi. Forse questa è una delle caratteristiche che il tempo di coronavirus ci consegna: evitare gli eccessi, cercare un ritorno positivo alla semplicità, sia pure con quel tocco che l'alta moda sa consentire. Tra le firme italiane di alta moda, non va dimenticata la grande sartoria a mano di Raffaella Curiel. Di lei sentiremo parlare presto, con quella grinta che da sempre ha caratterizzato il suo verbo prima in passerella, oggi in streaming. Qualcosa nell'aria si muove. La vita continua. Mettiamocelo bene in testa!

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

