Nuda in acqua, recuperata dai pompieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOCCORSOVENEZIA Si è spogliata di tutto e si è tuffata in laguna, salvo poi scoprire che non riusciva più a tornare a riva. Quando sono arrivati a tutta velocità per l'allarme dato da un'imbarcazione di passaggio di una persona in acqua che annaspava, i vigili del fuoco non credevano ai loro occhi: una donna completamente nuda attaccata a una bricola come una sirenetta. Solo che, la situazione per lei, al di là dell'imbarazzo, non era semplice perché non riusciva più a nuotare. È accaduto ieri vicino all'isola di San Clemente, dove...