NOVITÀ E TRADIZIONE

Storico boutique hotel, antica casa (molto) signorile degli anni Venti, stile moresco tra liberty e classico e una lista di visitatori che va da Gabriele D'Annunzio ai Rolling Stones, da Mina ad Alberto Sordi fino a Ray Charles. Anche chi, come noi, è abituato a vederlo da una vita, resta sempre affascinato dalla facciata bianca e azzurra, svettante e luminosa, dalla cura e dall'atmosfera che si respira anche solo attraversando la hall per raggiungere la spettacolare terrazza affacciata sulla spiaggia e sul mare, valore aggiunto di una struttura datata solo all'anagrafe ma sempre attualissima, luminosa, adesso entrata nella disponibilità della finanziaria di Mario Moretti Polegato (Geox), gestita da una famiglia di punta dell'hotellerie jesolana (i Menazza), e interessata da importanti progetti di ristrutturazione che nei prossimi due anni - trasformeranno l'albergo in un cinque stelle lusso che, nelle intenzioni, dovrebbe restare aperto ben oltre la classica stagione estiva.

ARIA DI FRANCIA

In terrazza sembra di stare sulla Costa Azzurra e ci si va per fare colazione, oziare fra un libro, un drink e un caffè, ma, soprattutto, per godere una cena (o un pranzo) di qualità e atmosfera. In fondo la vera novità di questa estate è proprio il ristorante, con la cucina affidata a Paolo Businaro (ex Bistrot de Venise, Palazzina Grassi e Vecio Fritolin a Venezia), la sala ed il servizio ai fratelli Alberto e Federico Montagner. Ricordate il Mirandolina in via Gorizia? Già, sono proprio loro, quelli dello scenografico Risotto alla lampada (alla Mirandolina, appunto) preparato davanti ai clienti (all'epoca, nella squadra c'era anche Andrea Lorenzon), e ovviamente riproposto nella nuova carta.

RISOTTO ALLA LAMPADA

Eccoli di nuovo, verrebbe da dire, sette anni più tardi, alla guida di Amarmio, dopo esperienze di livello (l'uno nello storico da Guido, a Jesolo Paese, l'altro fra Mascareta a Venezia ed Entrèe a Jesolo), coppia che garantisce professionalità e puntualità nel servizio, mentre Businaro offre una cucina rassicurante, classica e territoriale (Spaghetti vongole e bottarga, Catalana di crostacei, Piovra morbida e croccante, Sarde impanate con mai pan, Cozze Mitilla in coccio, Lasagnetta alle verdure e finferli), declinata sulla stagionalità, il chilometro zero, e la tradizione, ed eseguita da manuale, e con un tocco di moderna eleganza, piatti tutto sommato semplici ma impeccabili. E del resto, Businaro, padovano, 46 anni, viene da lontano e da una lunga gavetta negli Stati Uniti (da New York all'Alaska), cominciata da giovanissimo, per poi tornare in Italia, sostare a lungo a Venezia e, infine, farsi catturare da questo affascinante progetto jesolano.

È insomma non solo un piacere ma anche una scoperta sedersi via dalla pazza, rumorosa, a volte un po' sbracata folla dell'alta stagione - a questa tavola, rifugio raffinato, romantico, elegante eppure abbordabile e senza inutili sfarzi. A pranzo, fra l'altro, il menu propone anche alternative più da spiaggia, fra insalatone, piadine, Vitello tonnato per un light lunch di qualità, parentesi di raffinato relax dentro il sempre faticoso rito dell'abbronzatura. Dimenticavo: Alberto vi guiderà con competenza attraverso una carta dei vini di livello e ricerca, con molte bollicine, piccole aziende da scoprire e qualche nome blasonato.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

