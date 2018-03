Notte di paura, San Pietro in Volta allagata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PELLESTRINA(L.M.) L'alta marea ha portato ancora una notte da incubo a Pellestrina. Nonostante le pompe di sollevamento, tra domenica notte e le prime ore di lunedì è finita sotto acqua San Pietro in Volta, in particolare l'abitato tra Campo Tardivi e l'ex scuola Goldoni. Decine di famiglie rintanate in casa con la paura che l'acqua alta potesse entrare in casa in salotto o in camera da letto. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi e sotto accusa è finito il sistema delle pompe di sollevamento. La municipalità del Lido e Pellestrina ha...