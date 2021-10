Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NOTTE DI FOLLIAVENEZIA Dopo l'aggressione a una ragazza nei giorni scorsi poco prima dell'alba, anche sabato scorso c'è stata una notte di follia in campo Santa Margherita. Raddoppiata da quanto successo in Erbaria a Rialto. Ieri mattina gli operatori di Veritas si sono trovati di fronte a campi invasi ovunque dalla spazzatura: sui masegni, come sulle vere da pozzo, sulle panchine, sulle finestre e davanti alle porte delle abitazioni e...