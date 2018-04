CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTE BRAVAVENEZIA Ci mancava anche l'assalto notturno al vaporetto. Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma è stato solo un caso. Verso le tre di ieri notte un vaporetto è stato preso di mira da un paio di barchini occupati da ventenni molto su di giri. Secondo le testimonianze raccolte dall'Actv, un ventenne veneziano è stato sfiorato da una bottiglia, probabilmente di birra, buttata con forza da un barchino contro il mezzo pubblico. Il giovane passeggero si trovava seduto a prua e per lui solo molto spavento e una serata da...