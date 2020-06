LO STUDIO

TRIESTE Nel primo trimestre del 2020 il Pil del Nordest dovrebbe registrare una flessione tendenziale del prodotto di circa il 5%. È la stima elaborata nell'indagine di Bankitalia sull'andamento economico nei primi tre mesi dell'anno sugli effetti della pandemia da coronavirus presentata ieri a Trieste. Secondo lo studio condotto in primavera dall'Istituto sugli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia del Paese quasi la metà delle imprese intervistate si attendeva nel primo semestre dell'anno un calo del fatturato superiore al 20%. A livello nazionale, ha ricordato il direttore della sede della Banca d'Italia di Trieste, Luigi Bettoni, le stime del Pil parlano di un calo compreso fra il 9 e il 13%. «Per il Nordest - ha commentato - la stima è del 5%, un dato comunque meno peggiore di quello del resto del Paese». Rispetto a una stima nazionale che parla di un Pil con segno negativo compreso tra il 9 e il 13%, in Friuli Venezia Giulia le cose vanno tuttavia meglio. «Qui - sottolinea Bettoni - la situazione delle imprese è migliore oggi più che nel 2018: la loro liquidità e la loro posizione economica e produttiva per innovazione e esportazione rendono queste imprese più combattive». A inizio 2020, sottolinea lo studio di Bankitalia, la resilienza finanziaria del sistema produttivo regionale era maggiore rispetto ai precedenti episodi di crisi anche se si registrava già un calo dell'export pari al 5%, al netto dei mezzi di trasporto; un traffico portuale in flessione del 5,4%. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 24 giugno, in Friuli Venezia Giulia le richieste di finanziamenti approvate dal Fondo Centrale di Garanzia, sono state 11.756, di cui 10.781 fino a 25mila euro. L'entità dei finanziamenti è pari a 570 milioni di euro (ovvero il 2% del totale nazionale), «di cui 200 quelli sotto i 25mila euro», ha fatto sapere Bettoni. Inoltre, ricorda ancora il direttore, «ci sono i 30 mila euro della Regione a fondo perduto e infine la moratoria che le banche stanno operando sul credito locale erogato a imprese e famiglie: 3 miliardi per Pmi e mezzo miliardo per i mutui ordinari». I soldi, conclude Bettoni, «stanno affluendo a chi ne ha bisogno in Fvg e gli imprenditori godono anche di una certa liquidità dal sistema bancario».

ù Nel 2019 in ogni caso la dinamica dell'attività economica in Fvg si è decisamente indebolita con una produzione industriale che ha registrato un -4,3% rispetto all'anno precedente e un fatturato del comparto in calo di quasi il 2% e un settore dell'export in sostanziale ristagno come anche il mercato del lavoro.

