Nonino in festa a Percoto

IL PREMIONei momenti complessi, di confusione o esaltazione, è alla poesia che l'uomo può rivolgersi per curare l'anima. Forse non è un caso, allora, che il Premio Nonino sia andato quest'anno a Juan Octavio Prenz, poeta, scrittore e saggista argentino di origini istriane, di cui escono in questi giorni sia la raccolta di liriche Figure di Prua sia il romanzo Il Signor Kreck per La Nave di Teseo. Assieme a lui, oggi dalle 11 alle Distillerie di Ronchi di Percoto (Udine), a ottenere il riconoscimento istituito dalle Distillerie Nonino, ci...