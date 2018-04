«Non troverai altro luogo», Mazzeo e un racconto dedicato ai disoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROUna caccia al tesoro. Solo che per Elena, la protagonista dell'ultimo libro di Marilia Mazzeo, Non troverai altro luogo, (L'Iguana, 18), il tesoro nascosto da trovare è suo figlio che non sente da quasi un anno, Carlo, quarantenne arredatore d'interni, partito da Torino verso il mitico nordest in cerca di un lavoro, dopo aver perso il suo.Il romanzo è parzialmente autobiografico, spiega in un'intervista l'autrice ravennate ma veneziana d'adozione, anche lei arredatrice d'interni e, proprio come Carlo, rimasta a spasso a...