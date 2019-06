CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non sorprende che i nordestini dimostrino attenzione verso la responsabilità sociale d'impresa: nella terra dei distretti in cui le relazioni sociali e i beni comuni territoriali la fiducia, la cultura, il paesaggio sono stati l'innesco del fare impresa, verrebbe da pensare che la responsabilità sia questione di Dna. Non si può che essere felici che il nesso tra impresa e comunità che ha segnato la storia di molto capitalismo nordestino, da Marzotto alla miriade di piccoli imprenditori che hanno dato molto ai propri territori e alle loro...