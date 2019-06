CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo mare. Il Salone nautico di Venezia si propone anche di dare spazio all'enogastronomia locale valorizzando la cultura del buon cibo in un contesto unico al mondo. Perché Venezia è anche tradizione culinaria che si tramanda da secoli. La sera del 19 giugno si terrà infatti la premiazione del Gran premio eccellenze in gara, ideato da Aepe (l'associazione degli esercenti veneziani) e Il Gazzettino. Il premio ha visto sfidarsi i locali del territorio in tre diverse categorie: Ristoranti, osterie e trattorie, Cicchetterie e bacari e...