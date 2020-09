NON SOLO GLAMOUR

VENEZIA C'è anche chi non si arrende. Il coronavirus ha ucciso le feste, stroncato la mondanità, ammazzato il glamour? Non è detto, basta adeguarsi. E alle regole - distanziamento, sanificazione, mascherine, misurazione della febbre - si è adeguata Tiziana Rocca, presenza fissa al Lido durante la Mostra del cinema, pi-erre affermata, ma soprattutto direttore generale del Filming Italy Award.

GLI APPUNTAMENTI

Alcuni dei principali eventi mondani a Venezia77 portano la sua firma: venerdì al Sina Hotel Centurion Palace, a Venezia, si terrà la serata Diva e Donna dove saranno premiati Claudia Gerini, Paola Barale, Francesco Pannofino, Tania Cagnotto, Daniela Ferolla, Maya Talem e Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta contro il Covid che ha commosso il popolo del web mostrando il volto segnato dalla mascherina. E domenica 6 settembre all'Excelsior ci sarà il Premio Filming Italy Best Movie Award, con la madrina Rocío Muñoz Morales e, tra i premiati, Francesca Archibugi, Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Barbora Bobulova, Alessio Boni, Ficarra e Picone, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Monica Guerritore, Vanessa Incontrada, Massimo Popolizio, Claudio Santamaria, Alessandro Siani, Sara Serraiocco, Pierfrancesco Favino, Ginevra Elkann.

FILM SULL'ACQUA

Accanto alla Terrazza Biennale di Tino Vettorello ci sarà lo spazio Campari, il main sponsor che dal 7 settembre punta anche sul Boat In con il cinema sull'acqua all'Arsenale con ospiti Carolina Crescentini, Edoardo Leo, Matt Dillon e persino la divina Cate Blanchett per la serata finale dell'11 settembre trasmessa anche in streaming al Floating Theatre Roma con la proiezione della miniserie tv Mrs America. In programma, poi, la cena ufficiale del premio Kineo (che si gemella con Ittv Festival) il 5 a Cà Sagredo, al momento l'unico palazzo a Venezia ad aprire per occasioni legate alla Mostra del cinema, mentre la serata di premiazione sarà all'aperto in Campo Santa Sofia, a due passi dal ponte di Rialto. Ci saranno l'ex Bond Girl Olga Kurylenko, Katherine Waterston (Animali Fantastici e dove trovarli), Anna Foglietta, Sara Serraiocco.

All'Ausonia Hungaria del Lido sarà invece operativa la Corradi Cinema Lounge per conferenze e collegamenti (ad esempio la videoconferenza con Caetano Veloso dal Brasile). La festa di Ciak è rinviata al prossimo anno, mentre Pegaso Lounge all'Excelsior punta sulla formazione, con testimonial Rocio Morales (studentessa universitaria on line) e incontri in streaming. Defilati ossia senza eventi di rappresentanza anche i main sponsor Armani beauty e Jaeger-LeCoultre.

