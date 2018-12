CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non so quanto ci si indovini ma, nell'ultimo giorno dell'anno, è quasi obbligatorio cercare di prevedere come sarà il prossimo. Se non altro per prepararsi in anticipo a riflettere sulle cose che poi accadranno.Voglio prima di tutto partire con una nota di ottimismo controcorrente: con ogni probabilità non vi saranno conflitti mondiali e, forse, assisteremo ad una diminuzione di quelli regionali, che pure hanno portato tragedie devastanti negli ultimi anni. Non si può certo parlare di pace in Medio Oriente ma, almeno, stiamo assistendo ad...