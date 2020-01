Non so e, tutto sommato, non credo che i veronesi pensino sul serio che la loro città possa assumere il ruolo di capoluogo della regione sostituendosi a Venezia. Non lo credo perché il confronto non sta in piedi in alcun modo. Verona è certamente una bellissima città e oggi è più popolosa della Serenissima. Ma già il procuratore di S. Marco ha risposto, secondo me giustamente, che il numero degli abitanti non conta nulla. Del resto se così non fosse, certamente Washington non sarebbe la capitale degli Stati Uniti, e forse sarebbe la centesima e oltre città degli States. Quel che decide è la rilevanza storica e culturale della città. Verona ha qualche titolo, però le cose più rilevanti del posto non hanno nulla a che vedere con la Verona attuale, anche se si comprende l'entusiasmo dei residenti. La città è nota nel mondo soprattutto per la tragedia di Romeo e Giulietta frutto esclusivo del genio di un poeta inglese e, inutile ricordarlo, per l'anfiteatro romano noto come Arena. Si tratta appunto di una costruzione romana analoga, anzi quasi identica all'altra, non a caso contemporanea, di Pola. Venezia è tutt'altra cosa. Proprio l'altro ieri due veneziani di ritorno dal Giappone mi hanno raccontato che per le difficoltà della lingua non riuscivano a spiegare ad alcuni residenti da dove provenissero. Finchè uno di loro ha avuto l'idea di pronunciare il nome di Venezia. È bastato, il viso degli interlocutori si è illuminato e la parola magica, Venezia, ha risolto il problema. La mancata presidentessa Clinton, che certo conosce tutto il mondo, un mese fa ha detto di non avere mai visto una città così bella e incantevole. Ma non è solo un confronto di bellezze, in cui certamente Venezia non perderebbe con nessun'altra città. È soprattutto un confronto di cultura e di storia. Roma a parte, solo Venezia tra le città italiane vanta una storia non meramente provinciale, un percorso internazionale che ha interessato tutto il mediterraneo orientale. Chi viaggia lo sa bene, tracce della storia veneziana può trovarle in ogni angolo. È qui la differenza. Gli stessi veronesi dovrebbero essere orgogliosi (e molti lo sono, certamente) che Venezia sia il loro capoluogo. Non per caso, ma per effetto della storia e della cultura. Sono sicuro che anche tra i veronesi più autentici la questione non si pone proprio. E non è neppure il caso di approfondire il problema. Basta quanto ho detto, continuando non si farebbe che confermare una realtà incontestabile.

