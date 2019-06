CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si può guardare che con sgomento alla diatriba, davvero superflua in confronto alla gravità della situazione, che si é aperta tra i Ministri delle Infrastrutture Delrio e Toninelli. Mentre nessuna decisione viene presa e le navi continuano a passare per San Marco perpretando il pericolo di un nuovo possibile incidente, i due ministri delle Infrastrutture, quello dei governi renziani e quello dell'attuale governo, si beccano, come i galli di Renzo di esemplare memoria. Delrio afferma che esiste dal 2017 un progetto per un terminal delle...