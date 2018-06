CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si può dire che la giustizia abbia occupato la maggior parte dell'impegno del premier. Né quantitativamente ma neppure qualitativamente, al punto che se ne può parlare senza troppo farsi carico dei vari problemi. In definitiva i punti di maggiore rilievo sono stati la prescrizione, la legittima difesa domiciliare e l'attività di indagine sotto copertura. Per quanto si riferisce alla prescrizione sembra che il governo sia intenzionato a bloccarla o dall'inizio dell'azione penale oppure dalla condanna di primo grado. Personalmente...