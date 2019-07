CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non si parla più di Aids, ma alcuni importanti fattori ci inducono a pensare che purtroppo se ne dovrà riparlare al più presto, anche in Italia. Vi è un netto aumento di consumo di eroina nei giovanissimi e anche di scambio di siringhe in Italia, con una impennata di decessi per overdose, sulla falsariga di quanto sta succedendo negli Stati Uniti con l'epidemia da oppioidi, dove la percentuale di morti da overdose da eroina e/o da farmaci oppioidi ha sopravanzato già dal 2013 le morti da incidenti stradali. Recentemente vi è sempre più...