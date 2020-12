Non si arresta il calo di fiducia per papa Francesco. Meno quattro punti rispetto all'anno scorso, sedici in meno nei confronti del 2017. Cede maggiormente fra i giovani e i non praticanti. La fiducia praticamente si dimezza. Declina anche fra i cattolici di nascita, divenuti di poca fede. Sono appena otto gli anni del suo pontificato, tanti quanti quelli di papa Benedetto XVI. Questi occupa l'inedita posizione di papa emerito. Dimessosi volontariamente avrebbe dovuto tornare ad essere un cardinale in pensione senza vestire i panni bianchi del Santo Padre. La sua è una presenza discreta, come nel suo carattere del resto, ma non certo silenziosa. Di tanto in tanto lascia trasparire le sue perplessità nei confronti delle scelte che Bergoglio compie o starebbe per fare. Ad esempio, contro l'eventuale ipotesi di riforma del celibato o il riconoscimento del diaconato femminile. Su entrambi i problemi Francesco non ha deciso nulla, ma si è limitato a prendere atto, com'è sua abitudine, dell'esistenza all'interno della Chiesa cattolica di voci autorevoli che auspicano sia una revisione della regola del celibato sia una riflessione più seria sul ruolo delle donne nella chiesa. Francesco può apparire possibilista, in contrasto con quanti fra vescovi, teologi e laici conservatori ritengono che solo evocare questi temi indebolisca la tradizione della Chiesa e provochi un'ulteriore emorragia di fedeli. C'è un altro tema, tuttavia, che, invece, tiene assieme il destino dei due papi: la riforma della struttura del governo politico-finanziario della Chiesa cattolica, che, da troppo tempo, è attraversata da una crisi profonda. Le fughe di notizie (Vatileaks) verificatesi nel 2012 e che probabilmente hanno accelerato la decisione di papa Ratzinger di dimettersi (assieme alla consapevolezza di insorgenti problemi di salute), hanno messo in piazza una lotta di potere, svelata non da intriganti giornalisti, ma da persone vicinissime al papa. Papa Francesco ha preso di petto il problema. In parte è riuscito a cambiare qualcosa, ma anche lui ha dovuto amaramente constatare di essersi fidato di persone che poi lo hanno deluso, com'è accaduto nel 2015 e quest'anno, quando due cardinali che riteneva affidabili sono stati accusati di affari pochi chiari. Che tutto ciò possa spiegare in parte il calo di popolarità di Francesco è un'ipotesi non trascurabile. Chi vedeva in lui un vigoroso riformatore di una Chiesa ancora troppo clericale o l'innovatore della dottrina tradizionale è rimasto probabilmente deluso. Ciò che alimentano ancora la fiducia nei suoi confronti fra gli abitanti del Nordest, al di là delle differenze di età e di pratica religiosa, sono il suo stile di vita e il modo in cui esercita la missione di guida della cattolicità: un interprete umile della verità.

