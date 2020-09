L'AGGRESSIONE

VENEZIA Quando poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato i quattro sono entrati nel suo locale, da dietro il bancone aveva capito subito che si trattava di clienti già ubriachi.

E non appena i quattro clienti arrivati dal nulla gli hanno chiesto dell'alcol da bere, lui li ha cacciati dal locale, scatenando la loro ira e rimettendoci di persona.

Un'aggressione in piena regola quella andata in scena l'altra notte al ristorante Alla Ferrata, ai Bari (nel sestiere di Santa Croce, dietro riva di Biasio) e sulla quale ora indagano i carabinieri. A rimetterci, il titolare e un suo collaboratore.

I FATTI

Erano circa le 23.30 di venerdì sera e alla Ferrata si presentano quattro persone: alcuni sono italiani, altri stranieri.

Parlano ad alta voce, si muovono goffamente e al bancone del bar ordinano dell'alcol.

Il barista, che si era accorto di come i quattro fossero già ubriachi, si rifiuta di versare loro da bere e dopo una veloce discussione, li allontana dal locale. Loro, però, non ci stanno e dopo averlo offeso, passano in un amen dalle parole ai fatti. I quattro rovesciano così i tavolini del plateatico della Ferrata, lanciano le sedie contro la vetrina e quando il titolare del bar e il suo collega escono per vedere cosa sta succedendo e per tentare di fermarli, due degli avventori gli lanciano contro delle bottiglie di birra in vetro.

Una colpisce alla mano il dipendente mentre l'altra centra alla testa il proprietario della Ferrata, che inizia a sanguinare. Immediata scatta la chiamata ai carabinieri che nel giro di pochi minuti si presentano in Lista dei Bari. Capita la malparata, però, i quattro si sono dati alla fuga.

LE INDAGINI

Le indagini dei militari dell'Arma ora si concentreranno sulla ricerca dei quattro ubriachi, partendo dal racconto delle due vittime e poggiando il proprio lavoro anche sulle immagini delle telecamere di sicurezza che riprendono gran parte del cuore del centro storico di Venezia.

Non è infatti improbabile che delle telecamere abbiano immortalato i quattro durante la loro follia alla Ferrata o nel bel mezzo della fuga verso piazzale Roma, dove certamente si sono diretti per rientrare in terraferma. Perché, in base alle testimonianze raccolte dai carabinieri poco dopo i fatti, i quattro clienti violenti e ubriachi che hanno aggredito il barista e il suo collega, mettendo a soqquadro l'esterno del locale di Lista dei Bari, venivano tutti da fuori Venezia.

