CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non se l'aspettava nessuno. Eppure il nuovo programma La Sai l'ultima Digital edition è stato un successo. Al debutto, il venerdì in prima serata su Canale 5, l'hanno visto in tre milioni e mezzo di persone (21,14 di share). La seconda puntata il 28 giugno è scesa, ma di poco: 16,8 di share, due milioni centoventiduemila spettatori. Altre quattro puntate in palinsesto dimostrano che la barzelletta non solo non è morta, ma se la passa benissimo, riveduta e corretta nei tempi e nei modi della messinscena con grandi ospiti (venerdì scorso...