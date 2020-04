Non saprei se da questo tsunami si possa imparare molto, catturati come siamo da tanti pregiudizi. Tuttavia alcuni comportamenti, forzati dall'attuale reclusione, potrebbero trovare sviluppo anche nel domani quando l'infezione sarà un ricordo. Intendo riferirmi, in particolare, al lavoro da casa, smart working ovvero lavoro agile. In questi mesi dove l'emergenza sanitaria ha costretto all'isolamento e alla prudenza nei contatti umani, pratiche di lavoro a distanza si sono rivelate una soluzione opportuna. Molte imprese manifatturiere e di servizi, oltre che aziende pubbliche, hanno adottato a pieno regime lo smart working con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi e le possibilità di contagio, senza rinunciare a portare avanti le proprie attività. Occorre subito precisare che per lavoro agile si intende una prestazione lavorativa, effettuata sempre in regime di subordinazione, che si svolge non in determinato luogo, né vincolata ad un dato orario. Si differenzia dal tele-lavoro che è una forma organizzativa tutt'altro che agile che richiede orari, luoghi e strumenti tecnologici prestabiliti. Si pensi ai call center e ai telefonisti. In realtà lo smart working va inteso come una nuova filosofia manageriale fondata su uno scambio tra flessibilità e autonomia assegnata al lavoratore nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un approccio al modo di lavorare e collaborare all'interno di un'azienda che presuppone un'adeguata dotazione tecnologica e che viene anche incontro a problemi sociali come il traffico urbano e l'inquinamento. L'osservatorio Demos segnala una larga propensione a lavorare in casa soprattutto per due ragioni, espressione di vantaggi molto personali. Si organizzano meglio le esigenze familiari e si risparmia nei trasporti e nel pranzo fuori casa, molto meno avvertita è la responsabilizzazione ai risultati. I pochi, invece, che preferiscono il lavoro in azienda trovano soprattutto nella possibilità di confronto con i colleghi e nella mancanza di controllo sulla loro attività, oltre che nell'aumento del costo delle bollette, le ragioni della loro scelta. Questi dati confermano quello che avviene in molte imprese che già praticano lo smart working ma che non hanno cambiato davvero il loro approccio di organizzazione del lavoro. Quindi, c'è molto da fare sul piano dell'autonomia e della responsabilità, sviluppando la tensione verso l'innovazione e il cambiamento. Che questa crisi sia foriera di questo cambiamento!

