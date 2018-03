CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non poteva finire altrimenti, nel senso che probabilmente a porre in modo definitivo la parola fine sul sempre più aggrovigliato rapporto tra realtà e immaginazione in campo cinematografico doveva essere chi, più di altri, questo immaginario l'ha pensato, creato e consegnato al mondo. Ponendosi negli ultimi 40 anni come il portatore eccellente di un modello estetico che stabilì allora una frontiera storica sulla dialettica tra due mondi (distinti, eppure speculari; diversi, eppure convergenti), Steven Spielberg codifica da sempre la...