Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chiudere l'ingresso della città con barriere elettroniche trasformerà Venezia in attrazione di massa a pagamento. Sulla questione dei tornelli sperimentali a presidio degli arrivi turistici, Giovanni Andrea Martini, capogruppo in consiglio comunale di Tutta la città insieme, non ha dubbi. «La reazione degli esercenti all'idea rende bene quanto assurdi e velleitari siano i tentativi di Brugnaro di trattare la città più fragile come...