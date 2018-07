CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non pagare le tasse è come rubare» è la frase che pronuncia Clint Eastwood nel film Gran Torino. Impersona il veterano della guerra di Corea Walt Kowalski - americano di origini polacche dallo stile di vita con forti tendenze razziste - che confessa una sua piccola debolezza in questo settore, prima di affrontare la banda di criminali locali (che lo ucciderà). Ma in questo modo li farà catturare e libererà il quartiere della loro violenza. Un film di dieci anni fa, strepitoso per tanti motivi. E per questa frase che illumina un mondo,...