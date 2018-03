Non paga la cena al ristorante Finisce a pugni con i camerieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FURBETTOVENEZIA Aveva cenato e bevuto a sazietà e poi era fuggito via al momento di pagare il conto di 175 euro. In una città piena di ristoranti come Venezia, un episodio del genere non è raro, ma il fatto che chi aveva mangiato a sbafo venga riconosciuto dai camerieri e la storia finisca a pugni è già molto meno ricorrente.Il fatto risale a martedì sera, quando A.D., cittadino americano di 36 anni, si era recato in un noto ristorante della zona di piazza San Marco per cenare. In quell'occasione, dopo il lauto pasto, si era rifiutato...