Non mettete i bambini piccoli davanti agli schermi, TV, tablet o telefonini, almeno fino a tre anni di età. Per imparare a vivere i bambini hanno bisogno di fare e sperimentare in prima persona, non di limitarsi a guardare». Questo il punto chiave di un intelligente filmato educazionale da poco in onda su France 24, una stimolante emittente francese.Gli schermi di ogni tipo sono diventati comode baby-sitter, per tenere impegnate le creature...